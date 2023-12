Plus Idar-Oberstein

Auf der falschen Seite in Idar-Oberstein unterwegs: „Geisterfahrerin“ verursacht Unfall auf der B41

Am frühen Sonntagabend wurden die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der B 41 in Höhe des Globus-Marktes alarmiert. Eine aus Richtung Bad Kreuznach kommende Fahrerin war auf der falschen Fahrbahnseite in Richtung Idar-Oberstein unterwegs.