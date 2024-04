Plus Idar-Oberstein

Asphaltierarbeiten „Auf der Idar“ haben begonnen: Freigabe am Freitag?

Von Stefan Conradt

i Asphaltierarbeiten "Auf der Idar" haben begonnen Foto: HOSSER

Da atmen die Anwohner (auch am Schlossberg) auf: Am Mittwoch wurden endlich die abschließenden Asphaltarbeiten in der Straße „Auf der Idar“ begonnen. Wenn es nicht zu stark regnet, sollte die Straße ab Freitag wieder befahrbar sein, teilt die Stadt mit.