Plus Idar-Oberstein

Aral-Tankstellen bald unter einem Hut: TaRa GmbH hat Station in der Hauptstraße 242 gekauft

i Die TaRa-Gruppe mit Sitz in Weierbach übernimmt zum 1. Oktober die Aral-Tankstelle in der Hauptstraße 242. Foto: Hosser

Die TaRa-Gruppe mit Sitz in Weierbach hat die Aral-Tankstelle in der Hauptstraße 242 in Idar-Oberstein gekauft. Geschäftsführer Sascha Spindler kündigt im Gespräch mit der Nahe-Zeitung an, dass die Tankstelle ab 1. Oktober umfassend saniert und auf den neusten Stand der Technik gebracht wird..