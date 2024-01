Plus VG Baumholder An närrischen Tagen wird gefeiert: Fastnachtskalender in der VG Baumholder Die Vorbereitungen für die kurz bevorstehende Fastnachtssession in der Verbandsgemeinde laufen auf Hochtouren. In vielen Gemeinden wird geprobt und vorbereitet, Kostüme genäht und Dekorationen hervorgeholt. Einen närrischen Neustart wagen die Rohrbacher und in Fohren-Linden wird die Vereinsgemeinschaft erstmals die Ausrichtung der Fastnacht übernehmen. Von Sascha Saueressig

Der Sportverein in Reichenbach feiert am Samstag, 27. Januar, zum zweiten Mal als Ausrichter die Dorffastnacht im Gemeindehaus. Los geht es ab 19.11 Uhr. Die Kinderfastnacht findet dann an Fastnachtssonntag, 11. Februar, ab 14.11 Uhr ebenfalls im Gemeindehaus statt. In Rückweiler werden wieder zwei bunten Abenden im Dorfgemeinschaftshaus mit Tanzeinlagen und ...