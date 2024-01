Plus Kreis Birkenfeld Am Oberlauf der Nahe: Hochwasserlage hat sich am Donnerstag entschärft So gravierend wie in Norddeutschland war die Situation im Nationalparkkreis Birkenfeld ohnehin zu keiner Zeit. Doch trotzdem ist es natürlich eine erfreuliche Nachricht, dass in unserer Region in Sachen Hochwasser das Schlimmste überstanden sein dürfte.

Am Oberlauf der Nahe, wo es in Idar-Oberstein, einen Pegelmesser gibt, wurden einschließlich Martinstein die Höchststände des Flusses bereits am Mittwoch erreicht. Darüber hat das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz in seinem Lagebericht am Donnerstag mitgeteilt. Mit 242 Zentimetern wurde der Spitzenwert am Pegel Oberstein bereits am Mittwochfrüh um 3.30 Uhr ...