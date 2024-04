Plus Idar-Oberstein

Am Hommelsplatz steht schon der nächste Kran: Die Hahn Bau GmbH wächst

Von Stefan Conradt

i Nächste Woche Freitag, 19. April, wird am neuen B&B-Hotel in der Austraße Richtfest gefeiert. Der Rohbau wurde von der Hahn-Gruppe im Unternehmerauftrag hergestellt. Foto: Stefan Conradt

Wer genau hingeschaut hat, hat in den vergangenen Monaten Werbeschilder der Firma Hahn-Stuck an Baustellen entdeckt, wo sicher nicht nur verputzt oder Stuck angebracht wurde: Die Hahn Bau GmbH und Co. KG, wie der Handwerksbetrieb mittlerweile heißt, hat etwa am neuen Hotel in der Austraße, dessen Rohbau und Fassade das Unternehmen im Investorenauftrag erstellt hat.