Plus Idar-Oberstein Alles verbunden in der ehemaligen Marktschule Idar: Kinder rutschen zu Senioren WLaM – Wohnen und Leben am Markt: Unter diesem Slogan entsteht in der früheren Marktschule zurzeit Außergewöhnliches. Der Fortschritt ist erkennbar, das Gebäude wird angepasst, behält dabei aber seine Optik, wenngleich es Kritik gibt: Die neuen Fenster gefallen nicht jedem. Aber zweckmäßig müssen sie sein, auch Brandschutzauflagen müssen erfüllt werden. Von Vera Müller

Seit dem Erwerb des Gebäudes durch die Familie Stein-Herzberger entsteht in engem Austausch mit der Pflegeeinrichtung ambulanter Dienst Kosig, der dieser Tage in der Qualitätsprüfung besser als der Landesdurchschnitt mit zweimal sehr gut abgeschnitten hat, und der Vekio (Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen in Idar-Oberstein) ein in Rheinland-Pfalz einzigartiges Projekt. Unter einem Dach Wohnen ...