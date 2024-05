Plus Börfink Alles in Eigenleistung gebaut: Börfinker weihen neuen Spielplatz ein Von Johannes Geiß i Im Rahmen des Spielplatzfestes ehrte Ortsbürgermeister Martin Döscher (links) Pascal Krause (rechts) für seine 15-jährige aktive Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr Börfink und verabschiedete Gunder Schabert aus dem aktiven Dienst. Foto: Johannes Geiß Nach etwa einem Dreivierteljahr Bauzeit ist der Spielplatz in Börfink fertig. Dabei fertigten die Börfinker alles in hunderten Stunden Handarbeit selbst. Ortsbürgermeister Martin Döscher heizt zum Dank das Dorfbackes an und backt Brot für die Helfer. Lesezeit: 2 Minuten

Nach etwa einem Dreivierteljahr Bauzeit ist der neue Spielplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus in Börfink so gut wie fertiggestellt. Lediglich die Dachplatten des neuen Spielturms werden erst in den kommenden Wochen geliefert und anschließend montiert. Börfinker bauen Spielplatz selbst Besonders stolz ist der scheidende Ortsbürgermeister Martin Döscher, der sich bei der Kommunalwahl am ...