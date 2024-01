Plus Kreis Birkenfeld Alle wichtigen Infos zur Protestaktion am Montag: Bauern blockieren wichtige Verkehrsadern im BIR-Kreis Die Aktionen sind bundesweit geplant und werden laut Kreisverwaltung und Polizei auch im BIR-Kreis zu umfangreichen Beeinträchtigungen des öffentlichen und des individuellen Personenverkehrs führen. Am Montag, 8. Januar, will der Kreisbauernverband Birkenfeld aus Protest gegen die Sparpläne der Bundesregierung zwischen 6 und 18 Uhr wichtige Verkehrsadern mit Traktoren blockieren. Betroffen sind vor allem die B 41 samt Knotenpunkten.

„Es hat zwar einen ersten Schritt in die richtige Richtung gegeben. Wir werden unsere Proteste aber durchziehen. Denn das Ziel ist, dass alle Streichungen vom Tisch kommen“, sagt Matthias Helm, der Vorsitzende des Kreisbauernverbands. Die Ampelkoalition in Berlin hatte am Donnerstag angekündigt, die Subventionskürzungen beim Agrardiesel nur schrittweise vorzunehmen und ...