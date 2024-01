Idar-Oberstein tanzt beim Aktionstag „One Billion Rising“. Am Mittwoch, 14. Februar, von 14 bis 16 Uhr treffen sich die Teilnehmerinnen auf dem Schleiferplatz in Idar zu der Tanzaktion. An diesem Nachmittag gibt es rund um den Aktionstag ein kleines Programm mit musikalischen Acts, warmen Getränken und Waffeln.