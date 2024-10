Plus Kreis Birkenfeld

Akribische Prüfung im Halbjahresrhythmus: Marode Brücken im Kreis Birkenfeld stehen im Fokus

i Schon seit Jahren gibt es Bau- und Sanierungsarbeiten an den Brücken entlang der B41 bei Enzweiler. Foto: Reiner Drumm

Nicht erst seit dem spektakulären Einsturz der Carolabrücke in Dresden machen sich die Verantwortlichen in ganz Deutschland Sorgen um die Infrastruktur in diesem Bereich. Erste Gegenmaßnahmen laufen auch bereits: Die Sanierung von großen Autobahnbrücken wie bei Winningen an der Mosel (A61) wird für erhebliche Verkehrsbehinderungen über viele Monate sorgen und viel Geld kosten. Doch auch im Kreis Birkenfeld kennen die Autofahrer das Problem.