Plus VG Birkenfeld Ärger über zu strenge Vorgaben des Landes: VG-Rat Birkenfeld ist gegen starke Limitierung von Wohnflächen Nur zwei formale Beschlüsse von eher untergeordneter Bedeutung hatten die Mitglieder des Rats der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld in ihrer jüngsten Sitzung zu fassen. Dafür ging es bei dem Treffen auch um höhere Mathematik. Von Axel Munsteiner

Grund dafür war das laufende Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der Verbandsgemeinde. Dieses insgesamt rund 160 Seiten starke Werk soll in den nächsten Wochen in die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und anderer Behörden gehen. In ihm gibt es im Vergleich zum seit 2018 rechtswirksamen FNP Nachbesserungsbedarf, weil sich seitdem ...