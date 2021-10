Idar-Oberstein

Traktor stößt mit PKW zusammen; Glück im Unglück

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am 22.10.21 gegen 16 Uhr in Hettenrodt. In der Ortslage stieß eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit einem entgegenkommenden PKW frontal zusammen, da dem jungen Fahrer des Traktors im wahrsten Sinne des Wortes der "Durchblick" fehlte.