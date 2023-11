Plus Birkenfeld Ältestenrat ist sich einig: Stadtbürgermeister-Neuwahl in Birkenfeld wohl erst in sieben Monaten Nach der Amtsniederlegung des designierten Landrats Miroslaw Kowalski (CDU) wird sich höchstwahrscheinlich erst im nächsten Sommer klären, wer dessen Nachfolger als Stadtbürgermeister von Birkenfeld wird. Der Ältestenrat hat sich bei einem Treffen Anfang der Woche verständigt, dass es für die Neubesetzung des Postens keine frühzeitige Wahl geben, sondern bis zum 9. Juni 2024 abgewartet werden soll. Von Axel Munsteiner

An diesem Termin findet in Rheinland-Pfalz ohnehin die reguläre Kommunalwahl statt, bei der die Bürger im ganzen Land auch über die Personen entscheiden, die ehrenamtlich in den folgenden fünf Jahren die politischen Geschicke der jeweiligen Gemeinde lenken wird. In der Verbandsgemeinde Birkenfeld wird zudem am 9. Juni 2024 auch der ...