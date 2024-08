Birkenfeld/Leisel

Abschied von Matthias Schneider: Ex-Landrat verliert den Kampf gegen den Krebs

Am Ende hat der den Kampf gegen den Krebs doch verloren: In der Nacht auf Donnerstag schlief der langjährige Landrat des Nationalparklandkreises Birkenfeld, Matthias Schneider, im Kreise seine Familie in Leisel friedlich ein. Er wurde nur 62 Jahre alt.