Idar-Oberstein

Abrissarbeiten am Klinikum haben begonnen: Neues Gebäude soll entstehen

i Umbauarbeiten Klinikum Idar-Oberstein Abriss ehemaliges Saanatex-Gebäude Foto: Hosser

Die Abrissarbeiten am ehemaligen Saanatex-Gebäude am Klinikum Idar-Oberstein haben begonnen. Dort wird Platz geschaffenen für Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen. In einem neuen Gebäude sollen acht moderne OP-Säle und eine Intensivstation mit 24 Betten untergebracht werden.