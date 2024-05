Plus Rhaunen

90 Jahre Vereinsgeschichte: Feuerwehrkapelle Rhaunen feiert Jubiläum

Von Günter Weinsheimer

i Die Feuerwehrkapelle Rhaunen im Jahre 1999. Dieses Jahr blickt die Musikgruppe auf 90 Jahre Vereinsgeschichte zurück. Foto: Feuerwehrkapelle Rhaunen (Archiv)/Feuerwehrkapelle Rhaunen

Mit 14 Blasinstrumenten und einer großen Trommel fing 1934 alles an. So wurde die Feuerwehrkapelle wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens in der Ortsgemeinde Rhaunen.