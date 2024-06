70 Jahre auf der Nürnberger Spielwarenmesse vertreten

Im Jahr 1952 stellte die Obersteiner Firma erstmals auf der Nürnberger Spielwarenmesse aus, zunächst als Untermieter einer befreundeten Firma. 1954 folgte der erste eigene Messestand, an dem in erster Linie Kinderspieluhren präsentiert wurden. In diesem Jahr (Foto) wurde die Firma für 70 Jahre Teilnahme an der Messe geehrt.