Das Land lässt sich das zum Jahresbeginn vom Hunsrückverein übernommene Wildfreigehege in Kempfeld etwas kosten: Rund 4 Millionen Euro wird allein in diesem Jahr in das künftige Nationalparktor investiert, berichtete Harald Egidi, Leiter des Nationalparkamtes, in der jüngsten Sitzung des Tourismusausschusses der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen: „Es geht jetzt gewaltig voran.“