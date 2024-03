Plus Reichenbach 250 historische Bilder: Chronikteam stellt im Reichenbacher Gemeinschaftshaus aus Von Gerhard Müller i Schon kurz nach 14 Uhr herrschte großer Andrang bei der dritten Fotoausstellung, die das Reichenbacher Chronikteam unter dem Titel „Vereine, Schul- und Konfirmationsfotos“ am vergangenen Sonntag im Gemeindehaus präsentierte. Foto: Gerhard Müller Insgesamt vier Fotoausstellungen hat das Chronikteam zusammen mit der Ortsgemeinde im Vorfeld zur Erstellung der Ortschronik Reichenbachs mit einer Häuserchronik geplant. Nun konzentrierte sich das Chronikteam auf die Vereine, Schul- und Konfirmationsfotos. Lesezeit: 2 Minuten

Nachdem 2019 in der ersten Ausstellung Reichenbach mit allen seinen Häusern, Postkarten, Gemälden und Zeichnungen gezeigt wurde, und nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr die Ausstellung unter dem Titel „Reichenbacher“ lief, stand nun die dritte Ausstellung an. Diese Bilderschau am Wochenende bereicherte Willi Lamberti mit interessanten Mineralienfunden der Reichenbacher Gemarkung. ...