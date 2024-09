Plus Horbruch/Krummenau 20-jähriges Jubiläum: Jugendfeuerwehr Idarwald feiert Von Günter Weinsheimer i In Horbruch liegt auf der Jugendfeuerwehr schon lange ein besonderes Augenmerk. Jetzt wurde 20-jähriges Bestehen gefeiert. Foto: Bettina Schoessler Mit einem Berufsfeuerwehrtag und einem Feuerwehrfest in Horbruch begeht die Jugendfeuerwehr Idarwald Horbruch-Krummenau ihren 20. Geburtstag. Das lockte auch Verantwortliche aus der Politik. Lesezeit: 1 Minute

An zwei Tagen wurde in Horbruch nicht nur das Feuerwehrfest gefeiert, sondern auch 20 Jahre Jugendfeuerwehr Idarwald Horbruch-Krummenau, und das im Rahmen eines Berufsfeuerwehrtages. Dazu waren die Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde (VG) Herrstein-Rhaunen eingeladen. Es wurden verschiedene Stationsausbildungen und nachgestellte Einsätze im Laufe des Abends, der Nacht und in den frühen ...