In der evangelischen Kirchengemeinde Westrich-Nahe steht an diesem Sonntag, 18. Februar, die Wahl eines neuen Presbyteriums der im vergangenen Jahr fusionierten Kirchengemeinde an. 14 Bewerber aus den ehemaligen Kirchengemeinden Reichenbach, Baumholder und Berschweiler stellen sich als Nachfolger des Bevollmächtigtenausschusses zur Wahl.