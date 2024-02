Plus Kreis Birkenfeld 1,2 Millionen Euro für den Landkreis: Löwenanteil des Kipki-Zuschusses fließt in die E-Fahrzeugflotte Dieser Besuch im Schloss war fast 1,2 Millionen Euro wert: Einen Förderbescheid in dieser Höhe für den Nationalparkkreis hat Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) am Montagnachmittag Landrat Miroslaw Kowalski (CDU) und Vertretern seiner Verwaltung übergeben. Das Geld fließt aus dem Topf des neuen Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (kurz: Kipki). Von Axel Munsteiner

Es wird in Birkenfeld neben zwei weiteren geplanten Projekten des Kreises in erster Linie für ein Mehr an E-Mobilität in der kommunalen Fahrzeugflotte verwendet. „Dieser dezidierte und ganzheitliche Ansatz ist ein Alleinstellungsmerkmal. Wir brauchen mehr E-Mobilität, um gerade im ländlichen Raum die Klimaschutzziele zu erreichen“, betonte die Ministerin. Ein Gesamtvolumen ...