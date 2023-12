Seit Dienstag, 5. Dezember, wird die 11-jährige Maria Cortes de la Chica vermisst. Das meldet die Polizei Idar-Oberstein. Sie wurde zuletzt in Niederwörresbach gesehen.

Die 11-jährige Maria Cortes de la Chica wird vermisst. Foto: Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Die Vermisste erscheint älter zu sein, als sie ist, heißt es in der Beschreibung der Polizei. Das Mädchen hat eine hagere Statur und ist ungefähr 1,50 Meter groß. Sie ist bekleidet mit einer grauen Jogginhose, einem weißen T-Shirt und einer weißen „Teddy“-Jacke (Flauschjacke). Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an jede Polizeidienststelle.