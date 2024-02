Zwischen Kurtscheid und Ehlscheid: Brennende Forstmaschine löst Feuerwehreinsatz aus

Am Mittwochabend ist es zwischen Kurtscheid und Ehlscheid zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Der Grund war eine Forstmaschine, die in Flammen aufgegangen war.

Am Feuerwehreinsatz zwischen Kurtscheid und Ehlscheid am Mittwochabend waren rund 35 Kräfte beteiligt. Foto: VG Rengsdorf-Waldbreitbach/Peter Schäfer

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach war laut Pressemitteilung gegen 17.42 Uhr alarmiert worden, wobei keine präzise Ortsangabe gemacht wurde. Bei der Fahrt in Richtung Ehlscheid wurde in einem großen Waldgebiet eine aufsteigende dunkle Rauchsäule festgestellt. Eine Lokalisation des Einsatzortes war immer noch nicht möglich. Daher wurde mit einem geländegängigen Fahrzeug die Erkundung durchgeführt, wobei im Rahmen der Suche auch digitales Kartenmaterial eingesetzt wurde.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte den Vollbrand einer Forstmaschine fest. In Anbetracht dieser Tatsache wurde das Tanklöschfahrzeug der Einheit Rengsdorf zum Löschwassertransport nachalarmiert. Der Brand wurde durch die Feuerwehr abgelöscht, die Einsatzstelle wurden an den Besitzer der Maschine übergeben. Aufgrund der Regenschauer waren die Wald- und Forstwege durchnässt und matschig, was den Einsatz zusätzlich beschwerte. Beteiligt waren die Einheit Kurtscheid und Rengsdorf mit rund 35 Feuerwehrkräften.