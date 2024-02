Plus Neuwied Zuschuss durch den Kreis Neuwied: Einsatzwagen für große Notlagen ist bereit Der neue DRK-Einsatzleitwagen ist bereit für die Menschen im Landkreis: Ob Sucheinsatz, großer Unfall, Katastrophensituationen oder Großschadenslagen – wann immer es im Landkreis Neuwied zu personalintensiven Einsätzen der Hilfsorganisationen kommt, ist der Einsatzleitwagen des DRK-Kreisverbands Neuwied zur Stelle. Von Jörg Niebergall

In einer Feierstunde wurde das neue Schmuckstück am Freitagabend nun auch offiziell an Armin Rieger, Präsident des DRK-Kreisverbandes im Beisein von Landrat Achim Hallerbach, dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Kurz, dem Kreisbereitschaftsleiter Christian Fleer, seiner Stellvertreterin Denise Schilbock und dem Kreisbereitschaftsarzt Johannes Westhofen übergeben. Der Einsatz des Fahrzeuges erfolgt nicht ...