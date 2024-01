Plus Kreis Neuwied Zu mild, zu sonnig, zu nass: Experte zieht Bilanz des Wetterjahres 2023 im Kreis Neuwied Zu viel Niederschlag und deutlich zu warm. So sah das Wetter im vergangenen Jahr im Kreis Neuwied aus. Um diese Phänomene genauer einzuordnen und eine Bilanz zu ziehen, wie das Wetterjahr 2023 allgemein zu bewerten ist, hat die RZ mit einem Wetterexperten gesprochen, der dazu seine Einschätzung gegeben hat. Von Lara Kempf

Die Mitteltemperatur im Kreis Neuwied betrug 2023 zwischen 10,9 Grad (gemessen an der Wetterstation in Hümmerich) und 12,3 Grad (gemessen an der Wetterstation in Andernach). Damit sei es im Vergleich zum langjährigen Mittel der Jahre 1991 bis 2020 zwischen 1,3 und 1,5 Grad zu warm gewesen, weiß Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt ...