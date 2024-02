Kreis Neuwied

Zehn Verletzte bei Unfall auf der A 3 und bei Baumfällarbeiten: Feuerwehr der VG Asbach im Einsatz

Die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Asbach wurden am Samstag zu drei Einsätzen gerufen. Sowohl bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 in Höhe Windhagen als auch bei Waldarbeiten in Neustadt und Krautscheid hat es Verletzte gegeben. Das geht aus einer Mitteilung der Feuerwehr hervor.