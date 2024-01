Plus Asbach-Löhe

Wohnhaus in Asbach-Löhe brennt: Feuerwehr mit 30 Kräften im Einsatz

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Asbach wurde am Dienstagmittag gegen 13 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Asbach-Löhe gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Erdgeschoss des Hauses im Vollbrand, so Sprecher Tim Wessel.