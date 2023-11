Wohlfahrtsverbände äußern Kritik: Warum die Flüchtlingshilfe im Kreis Neuwied an ihre Grenzen stößt

Die Flüchtlingssituation im Kreis Neuwied soll sich in den kommenden Monaten noch einmal verschärfen. Viele Kommunen sind händeringend auf der Suche nach Wohnraum, um die Geflüchteten häufig dezentral unterzubringen. Der Neuwieder Kreistag forderte zuletzt eine stärkere finanzielle Unterstützung von Bund und Land bei der Flüchtlingshilfe. Doch wie ergeht es den Wohlfahrtsverbänden an Rhein und Wied, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren?