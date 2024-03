Woche der Ausbildung in Neuwied: Jugendliche auf ihrem Weg unterstützen

Die Arbeitsagentur Neuwied macht auf die bundesweite Woche der Ausbildung aufmerksam und weist dem auf zwei Veranstaltungen am 12. sowie am 15. März hin.

Betriebe würden händeringend Nachwuchs zur Zukunftssicherung suchen, jedoch entschieden sich immer weniger Jugendliche für eine duale Ausbildung. „Dabei bietet eine Ausbildung eine sichere Grundlage für die berufliche Zukunft und ist keinesfalls ,Endsta­tion‘ – zahlreiche Karriereoptionen sind mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung möglich“, sagt Denise Zeuke, Teamleiterin der Berufsberatung der Arbeitsagentur Neuwied.

Um die Vielfalt und Vorteile von Ausbildungsberufen zu beleuchten, bietet die Berufsberatung „einige tolle Aktionen“ an. So findet am Dienstag, 12. März, von 14 bis 16 Uhr eine Infoveranstaltung im Berufsinformationszentrum Neuwied in der Arbeitsagentur, Julius-Remy-Straße 4, statt. „Zukunftsetappen – auf dem Weg zum Zukunfts-Ich“ bietet in vier Etappen alle Infos zum Thema Ausbildung.

Teilnahme ist kostenlos

Von der beruflichen Orientierung über die konkrete Stellensuche und die Bewerbungsunterlagen bis hin zum virtuellen Erleben der Berufe via Virtual-Reality-Brillen: Bei der Veranstaltung erhalten Interessierte Unterstützung für jede Etappe – egal, an welchem Punkt sie stehen, so die Arbeitsagentur. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.

Die Woche der Ausbildung findet dann mit dem „Azubi-Speed-Dating on Ice“ am 15. März von 14 bis 17.30 Uhr im Icehouse Neuwied in der Andernacher Straße 111 ihren Höhepunkt – ein bestehendes Konzept, das in der Neuauflage die traditionelle Arbeitswelt und die Atmosphäre einer Eislaufbahn vereint, wird in einer Pressemitteilung erklärt. Junge Talente, die nach einem Ausbildungsplatz suchen, haben dabei die Gelegenheit, potenzielle Arbeitgeber auf unkonventionelle Art und Weise kennenzulernen. Der Eintritt für Ausbildungsinteressierte sowie der Schlittschuhverleih sind während dieser Veranstaltung kostenlos.

42 Berufe kennenlernen

Die Veranstaltung findet in zwei Zeitfenstern statt, in denen am Ort Gesprächstermine mit Unternehmen vereinbart werden können. Pro Zeitfenster werden jeweils 15 Unternehmen vertreten sein, die 42 Berufe für die Ausbildung anbieten. Die Veranstaltung endet um 17.30 Uhr.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Industrie- und Handelskammer Neuwied. Dort sind auch alle mitmachenden Betriebe zu finden. Die Agentur für Arbeit wird mit Berufsberaterinnen am Ort sein, um die Ausbildungssuchenden bei der Auswahl der richtigen Gesprächspartner zu unterstützen.

Die Berufsberatung Neuwied bietet jungen Menschen, die sich für eine Ausbildung interessieren, über das gesamte Jahr persönliche Beratung und Unterstützung per Video-Chat, Telefon oder persönlich sowie in den Schulen. Anfragen können per E-Mail an Neuwied.151-BBvE@arbeitsagentur.de, telefonisch unter der Rufnummer 02631/891.891 oder im Internet unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neuwied/berufsberatung gestellt werden.