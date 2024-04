Plus Engers

Wintersport am Rhein: Stefan Puderbach gewährt Einblicke in den Skilanglauf- und Rollsportclub Heimbach-Weis

Von Marvin Conradi

i Ob Stefan Puderbach alle fünf schwarzen Ziele mit seinem Lasergewehr treffen wird? Foto: Conradi Marvin/Marvin Conradi

Eine große Halle, viele Turngeräte und ein Mann, der seit Kindesbeinen an Ski fährt: Aber wie passt das denn überhaupt zusammen? Wer das Wetter am Rhein kennt, weiß, dass nicht besonders viel Schnee an kalten Tagen fällt. Für Stefan Puderbach, 58 Jahre alt, vom Skilanglauf- und Rollsportklub Heimbach-Weis, ist Skifahren und Biathlon mehr als nur ein Hobby. Es ist seine Passion, die er gerne auch an Kinder, Jugendliche oder einen jungen Journalisten weitergibt. Notfalls auch in einer Turnhalle.