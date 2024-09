Plus Kreis Neuwied

Wiedtalbad genießt Priorität: Sportlerheim Leutesdorf rückt auf Platz der Förderliste des Kreises

i Die sanitären Anlagen und die Duschen im Sportlerheim in Leutesdorf sind sanierungsbedürftig. Das Land soll die Arbeiten fördern. Foto: Jörg Niebergall

Das mit Abstand dickste Paket bei der Sportstättenförderung des Landes im Kreis Neuwied bleibt das Wiedtalbad in Hausen. Es soll für 14,8 Millionen Euro neu gebaut werden. Die Planungsunterlagen liegen gegenwärtig noch beim Land zur Prüfung, teilt die Kreisverwaltung mit. Der Kreisausschuss hat es nun erneut einhellig auf den ersten Platz der Prioritätenliste gesetzt, an der sich das Land in Sachen Förderung des Sportstättenbaus orientiert.