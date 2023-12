„Ich als Bürgermeister der Ortsgemeinde Buchholz, fühle mich sehr stolz, Menschen mit so viel Gemeinschaftssinn in der Gemeinde zu haben“, hat Konrad Peuling bei der Begrüßung der diesjährigen Ehrenamtspreisträger und Gäste im Gemeindezentrum in Buchholz gesagt. Seit Anfang der Coronapandemie waren die Veranstaltungen nicht mehr durchgeführt worden, so Stefanie Klör, Referat Kultur, Jugend, Soziales und Senioren bei der Verbandsgemeinde Asbach.