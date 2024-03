Plus Waldbreitbach „Wied in Flammen“: Licht- und Lasershow ergänzt in diesem Jahr das Feuerwerk Von Daniel Dresen i Wied in Flammen Foto: Archiv Jörg Niebergall Lesezeit: 4 Minuten Das Großfeuerwerk „Wied in Flammen“ ist nach der Corona-Pause wieder zurück. Für das Wochenende rund um den 19. August hat sich der Junggesellenclub „Gemütlichkeit“ Waldbreitbach so einiges einfallen lassen.

Nach dreijähriger Corona-Pause findet am Samstag, 19. August, in Waldbreitbach wieder das Großfeuerwerk "Wied in Flammen" statt. Da es im vergangenen Jahr nur ein Kirmesgeschehen rund um das Festzelt gab, ist nun eine spektakuläre Rückkehr des Events an den Fluss geplant, teilt der Veranstalter, der Junggesellenclub "Gemütlichkeit" Waldbreitbach mit. Mehr ...