Plus Linz

Wie Linz zum Eldorado für Bienen wird: Über- und Ausblick auf das Projekt Stadtnatur

Von Simone Schwamborn

i Im Rahmen des Konzeptes Stadtnatur wurde das Beet neben der Linzer Burg umgestaltet und bietet Lebensraum für Insekten. Foto: Simone Schwamborn

Wiesen sind wichtige Pollen- und Nektarquellen für Bienen, Hummeln und Co. Was sich neben einer Bienenwiese noch alles gestalten lässt, um die Artenvielfalt zu unterstützten, zeigte die Informationsveranstaltung „Bienen mögen keine Gummibärchen“ der Stadt Linz am Donnerstagabend in der Stadthalle.