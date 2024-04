Plus Oberbieber

Wie geht es weiter mit der Nahversorgung in Oberbieber? „Nah & gut“-Betreiber hört im Sommer auf

Von Stephanie Mersmann

i In Oberbieber treibt viele die Frage um, wie es mit dem „Nah & gut“ weitergeht. Foto: Jörg Niebergall

In Oberbieber geht das Hoffen und Bangen weiter, ob der Stadtteil auch nach dem Sommer noch einen Nahversorger hat. Der Betreiber des bisherigen „Nah & gut“-Marktes in der Friedrich-Rech-Straße, Thomas Meurer, hört spätestens am 31. Juli aus Altersgründen auf – und noch ist unklar, wie es danach weitergeht.