Wie geht es mit der Stauanlage weiter? Bürger aus Altwied wollen Infos

Wie geht es mit der Sicherheitsüberprüfung an der Stauanlage in Altwied weiter? Das Interesse und das Informationsbedürfnis im Neuwieder Stadtteil sind groß, wie die gut besuchte Veranstaltung am Donnerstagabend gezeigt hat. Fotos: Jörg Niebergall Foto: Jörg Niebergall