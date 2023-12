Plus Kreis Neuwied Mengen deutlich gesunken: Klimawandel erschwert das Geschäft der heimischen Fruchtsaftproduzenten Dürren, Waldbrände, Hurrikans – der Klimawandel macht der Natur zu schaffen und damit auch dem weltweiten Obstanbau. Unter diesen erschwerten Bedingungen betreiben die heimischen Fruchtsafthersteller Haus Rabenhorst und Bad Hönninger ihr Geschäft. Hierzulande bereitet den beiden Unternehmen die Zukunft der Streuobstwiesen Sorgen. Von Daniel Dresen

Der weltweite Obstanbau leidet unter den Folgen des Klimawandels. Dürren und Hurrikans in Brasilien und Florida wirken sich beispielsweise negativ auf die Erntemengen von Orangen aus. In Brasilien, dem Hauptimporteur von Orangensaftkonzentraten in die EU, sind die Lagerbestände so niedrig wie selten zuvor. Neben dem Klimawandel macht den Orangenbäumen in ...