Elfen sind laut Definition Naturgeister, die ursprünglich aus der nordischen Mythologie stammen. Jetzt leben sie offenbar in Rheinbreitbach im Schatten des dortigen Hausbergs, dem Koppel, und nennen sich – ganz klar – Koppelelfen. Die Elfen sind übrigens männlich und schweben im Karneval elfengleich in Tanzformationen über die Bühne. Aber nicht nur das. Sie betreiben die bisher geschlossene Gaststätte Sporteck seit dem 1. Januar in Eigenregie.