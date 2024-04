Plus Leutesdorf

Wetter hält Gäste nicht vom Emmausgang ab: Leutersdorfer und Andernacher feiern langjährige Tradition

Von Heinz-Werner Lamberz

i Emmausgang Leutesdorf 2024 Foto: Heinz-Werner Lamberz

Trotz anhaltend schlechtem Wetter haben es sich die „Emmaus Gänger“ nicht nehmen lassen, der Tradition zu frönen. Der Startschuss fiel nicht wie in der Überlieferung der Bibel in den frühen Morgenstunden des Ostermontags, sondern um 11 Uhr in der St. Laurentius Pfarrkirche in Leutesdorf.