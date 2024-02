Fünf Generationen sind hier ein und aus gegangen, haben in dem Haus Taufen, Erstkommunionen und Hochzeiten gefeiert. Urlauber und Dienstreisende haben dort übernachtet und Vereine ihre Feste gefeiert. Doch nun endet die Ära des Westerwälder Hofes in Strauscheid nach mehr als 100 Jahren. Die Familie Klein wird Hotel und Restaurant am 30. April schließen.