Wer wird Ortsvorsteher? Vier Stichwahlen in Neuwied

i Noch bis zum heutigen Freitag um 18 Uhr ist das Neuwieder Briefwahlbüro geöffnet. Dort können die Unterlagen für die Stichwahlen abgeholt und abgegeben werden. Foto: Jörg Niebergall

Die Kommunalwahl geht an diesem Sonntag in die Verlängerung. So stehen in Neuwied gleich in vier Stadtteilen Stichwahlen für den Posten des Ortsvorstehers an. Wir geben einen Überblick über die Kandidaten.