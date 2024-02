Plus Neuwied Wer kocht denn da? Ein Blick in die Küche des „HolyMoly“ in Neuwied Burger sind nur Fast-Food? Nicht im „HolyMoly“ in Neuwied. Dort verfolgt Küchenchef Michael Schnieders seinen Traum, sich weiterzuentwickeln und sich einzubringen. Von Rainer Claaßen

In den meisten Restaurants, bei denen Hamburger den Mittelpunkt der Speisekarte darstellen, sind die Ansprüche an die Köche eher gering. Insbesondere die bei Jugendlichen beliebten Fast-Food-Ketten sind dafür bekannt, in den Küchen ausschließlich Aushilfen zu beschäftigen. Geht das Konzept, das André Köther mit dem Restaurant „HolyMoly“ in Neuwied an den ...