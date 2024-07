Plus Neuwied Wenn die Drogensucht in den Tod führt: Gedenkfeier für Verstorbene in Neuwied Von Hilko Röttgers i Vanessa Evren und Nick Bellion organisieren die Neuwieder Feierstunde anlässlich des Gedenktags für verstorbene Drogengebrauchende. Die Gedenkstätte liegt im Pfarrgarten der Matthiaskirche. Foto: Hilko Röttgers Sie haben teils jahrelang Drogen genommen, und sie sind an den Folgen gestorben: An diese Menschen erinnert ein internationaler Gedenktag. Auch in Neuwied wird eine Feierstunde geplant. Lesezeit: 4 Minuten

Der Name klingt erst einmal sperrig: „Internationaler Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende“. Aber die Bedeutung dieses Tages ist sehr konkret. Er stellt das Schicksal von Menschen in den Mittelpunkt, deren teils jahrelanger Drogenkonsum zu ihrem Tod geführt hat. In diesem Sinne wird am kommenden Dienstag auch in Neuwied an das Leben ...