Chile, Ruanda, Vietnam – das sind nur ein paar Beispiele für Länder, die Günther Thiermann bereits besucht hat. Der 79-jährige Bäcker- und Konditormeister aus Bad Hönningen ist nicht nur ein Meister seines Fachs, sondern hat auch eine ausgeprägte soziale Ader. Er hat in den vergangenen Jahrzehnten bereits in 20 Ländern Jugendlichen das Bäckerhandwerk beigebracht. Von seinen Erfahrungen berichtet er nun in einem bildgewaltigen Vortrag.