Weltfrauentag im Kreis Neuwied: Frauen sind nach wie vor benachteiligt

Von Sonja Kowallek

i Fiona Schäfer ist Notfallsanitäterin. Ihr liegt es am Herzen, Frauen für die Tätigkeiten im Rettungsbereich zu ermutigen. Für ihren Einsatz um die Stellung der Frau in der Gesellschaft erhielt sie im Jahr 2022 den Geldpreis der Johanna-Löwenherz-Stiftung. Foto: Fiona Schäfer

Seit 1911 wird jedes Jahr am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert. Der Welttag soll hervorheben, wo in unserer Gesellschaft noch Diskriminierungen und Ungleichheiten bestehen – was offensichtlich auch im Kreis Neuwied ein Thema ist. Vor allem aber dient der Tag zur Ermutigung, sich für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen.