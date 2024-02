Plus Kreis Neuwied/Neustadt Weiterhin Nachbesserungen im Schülerverkehr nötig: Mahlert macht Ortstermin in Neustadt Der Fahrplanwechsel des ÖPNV im Kreis Neuwied ist seit knapp zwei Monaten hinter dem Pflug. Doch er war vor allem beim Schülerverkehr auch kreisweit von Unstimmigkeiten und Nachbesserungen begleitet (wir berichteten). Zeit, bei der Kreisverwaltung nachzufragen, wie die ersten Erfahrungswerte sind – und ob die Kinder etwa in Neustadt zum Bus hetzen müssen, wie befürchtet. Von Daniel Rühle

Rückblick: Der ursprüngliche Fahrplan vor dem 10. Dezember sah bei Linien am Schulzentrum in Neustadt, wo sich Wiedtalgymnasium und Realschule plus befinden, vor, dass die Busse bereits vor dem Ende der fünften Schulstunde fahren sollten – und damit leer. Damals hatte es nach Auskunft des Kreises Beschwerden von Eltern und ...