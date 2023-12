Weil das Land abgelegene Ortsteile nicht fördert: Asbach greift für digitale Infrastruktur tief in die Tasche

Die digitale Infrastruktur wird in Zeiten von Homeoffice, Telemedizin und digitalem Service der Behörden immer wichtiger. Um Ortslagen, die von Telekommunikationsanbietern wegen Unrentabilität privatwirtschaftlich nicht erschlossen werden, nicht abzuhängen, hat sich die Gemeinde Asbach vor eineinhalb Jahren entschieden, am „Graue-Flecken-Förderprogramm“ für den Breitbandausbau teilzunehmen. Dafür stellte sie 800.000 Euro in den Haushalt ein.