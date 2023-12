Weihnachtsparty in Oberraden ist Kult: Burschenverein feiert mit 1500 Menschen

Mit der Veranstaltung der Weihnachtskultparty liegt der Burschenverein Oberraden genau richtig. 2007 veranstaltete der Verein seine erste Weihnachtskultparty im Bürgerhaus, hier kam die Kapazität aber schnell an Ihre Grenzen, sodass ein „Palastzelt“ hermusste.

1500 Partyhungrige feiert mit dem Burschenverein in Oberraden bis in die frühen Morgenstunden Weihnachten. Foto: Heinz Werner Lamberz

Auch die folgenden Jahre bewiesen, dass die Jugend eine solche Veranstaltung braucht. Corona-bedingt wurde aber wieder auf ein kleineres Zelt zurückgegriffen. Aber schon im vergangenen Jahr zum 50-Jährigen des Burschenvereins war wieder alles beim Alten. So folgten auch in diesem Jahr dem Aufruf der Burschenschaft Oberraden wieder rund 1500 Partyhungrige und fanden sich zum Feiern wieder in Oberraden ein. „DJ Schengi“ heizte den Besucher von 18 Uhr bis 22 Uhr mit den angesagtesten Hits der letzten Jahre ein. Um 22 Uhr übernahm das die Band „Sharks“ das Geschehen und brachte die Stimmung bis ins Morgengrauen auf den Höhepunkt. wla